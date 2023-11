Urlop zimą – gdzie polecieć?

Odpoczynek na plaży, korzystanie ze słońca i przyjemnych temperatur – urlop naprawdę ładuje baterie. Sprawdź 5 kierunków podróży, które warto rozważyć zimą.

Punta Cana idealna na zimowe miesiące

Reklama

Punta Cana to jeden z najpopularniejszych regionów Dominikany. Spędzisz tutaj beztroskie wakacje na plaży, rozkoszując się doskonałą pogodą. W tym miejscu znajduje się również Bavaro Beach – jedna z najpiękniejszych plaż na świecie.

Reklama

Od grudnia do marca w Dominikanie trwają najbardziej słoneczne miesiące. Wówczas również pada najmniej, a liczba godzin słonecznych wynosi od 8 do 10. Przykładowo w grudniu średnie temperatury w tym miejscu wynoszą 27 stopni w dzień oraz 23 stopnie w nocy. Równie ciepła jest woda.

Reklama

Południowy Wietnam – Phú Quốc w zimowych miesiącach

Jeżeli wybierasz się na urlop do Wietnamu zimą, najlepszym kierunkiem jest południowa część kraju. Przykładowo Phu Quoc idealnie sprawdzi się, jeśli chcesz poleżeć na plaży, skorzystać z kąpieli, wypocząć, ale też pozwiedzać, poznać to miejsce i jego kulturę.

Południowy Wietnam to klimat tropikalny, co oznacza, że jest tu ciepło i wilgotno przez cały rok. Najchłodniejszy jest grudzień ze średnią temperaturą 23 stopni. W ciągu roku temperatury nie spadają poniżej 20 stopni.

Co istotne, pora sucha trwa tutaj od końca października do końca kwietnia, stąd urlop zimą w Wietnamie jest naprawdę dobrym pomysłem. W listopadzie i grudniu czasami może spaść deszcz, ale nie są to opady, które mogłyby zepsuć cały wyjazd. Od października do kwietnia są również najlepsze warunki do uprawiania sportów wodnych.

Dubaj zimą – najlepsze temperatury na zwiedzanie

Zjednoczone Emiraty Arabskie to również dobry wybór na zimowe wakacje. Warto wówczas wybrać się do Dubaju. Miasto jest niezwykle nowoczesne, jest to więc bardzo popularny kierunek. Architektura miasta jest futurystyczna. Znajdziesz tu między innymi najwyższy budynek na świecie, archipelag sztucznych wysp czy wielkie centrum handlowe ze stokiem narciarskim.

Od grudnia do lutego średnie temperatury wynoszą w Dubaju od 20 do 25 stopni w ciągu dnia i spadają do 10–15 stopni nocą. Jest przyjemnie, można bez problemów z upałami zwiedzać miasto.

Jeśli Oman, to tylko zimą

W okresie letnim, od maja do sierpnia, temperatury w Omanie mogą sięgać nawet do 50 stopni Celsjusza. Zdecydowanie nie jest to dobry czas na urlop w tym miejscu. Dlatego najlepiej wybrać się tam między listopadem a kwietniem. Wówczas upały nie będą tak dokuczliwe i niebezpieczne. Zimowe miesiące w Omanie są chłodniejsze, ale wciąż jest tam mnóstwo słońca i wysokie temperatury.

Półwysep Jukatan w Meksyku

Czas od grudnia do kwietnia to również najlepsze miesiące na odwiedzenie Półwyspu Jukatan w Meksyku. To właśnie tam znajdują się popularne turystyczne miasta: Cancun, Playa del Carmen czy Tulum. W tym okresie średnia temperatura to 26 do 28 stopni. Północne wybrzeże półwyspu Jukatan jest bardziej suche, dlatego jest popularniejsze.

Musisz jednak wziąć pod uwagę, że są to na tyle popularne kierunki, że turyści przyjeżdżają tam tłumnie, jeśli więc nie lubisz dużych skupisk ludzi, może to nie być najlepsze miejsce na Twój zimowy urlop.