Ranking "Best in Travel 2024" prezentuje ciekawe miejsca na mapie świata, które idealnie sprawdzą się na nadchodzące wakacje. Na liście opracowanej przez portal Lonely Planets znalazło się aż 50 propozycji, które pogrupowano w 5 kategorii: najlepsze państwa, miasta, regiony geograficzne, zrównoważone kierunki podróży oraz miejsca z najlepszym stosunkiem jakości do ceny. W jednej z nich została doceniona także Polska.

Miejsca na urlop w 2024 roku. Najlepsze kraje

Najbardziej polecanym państwem na podróż w 2024 roku została Mongolia. Doceniono ją za "otwarte przestrzenie, przygody i charakterystyczną kulturę kulinarną i muzyczną". Drugie miejsce należy do kolorowych Indii, a podium zamknęło karaibskie państwo Saint Lucia. Kolejne miejsca warto zobaczenia to: Meksyk, Maroko, Chile, Benin, Uzbekistan, Pakistan oraz Chorwacja.

Miejsca na urlop w 2024 roku. Najlepsze miasta

W zestawieniu nie zabrakło również turystycznych miast. W tej kategorii na pierwszym miejscu uplasowała się stolica Kenii – Nairobi. Doceniono m.in. jej muzykę, wyjątkowe stoiska i kawiarnie. Drugie miejsce przypadło Paryżowi, w którym w 2024 r. odbędą się Letnie igrzyska olimpijskie, a podium zamknął kanadyjski Montreal. Tuż za nim wyróżniono: Mostar (Bośnia i Hercegowina), Filadelfię (USA), Manaus (Brazylia), Dżakartę (Indonezja), Pragę (Czechy), Izmir (Turcja) i Kansas City (USA).

Miejsca na urlop w 2024 roku. Najlepsze regiony

W tym przypadku ranking wygrał amerykański stan Montana, który według autorów listy jest kierunkiem na każdą porę roku. Tuż za nim – na drugim i trzecim miejscu – wyróżniono Donegal w północnej części Irlandii i malowniczą trasę rowerową Trans Dinarica, która przebiega przez południową Europę i tereny bałkańskie. Do dziesiątki trafiły też: Wyspa Kangura (Australia), Toskania (Włochy), Kraj Basków (Hiszpania), Południowa Tajlandia, Wybrzeże Swahili (Tanzania, Kenia, Komory, Mozambik), Saalfelden Leogang (Austria) i Północna Szkocja.

Miejsca na urlop w 2024 roku. Najlepsze pod względem zrównoważonego rozwoju

Za zrównoważony rozwój doceniono Ekwador, do którego warto zawitać w przyszłym roku, aby zobaczyć lasy deszczowe, rwące rzeki i aktywne wulkany. Kraj wygrał m.in. dlatego, że z powodzeniem minimalizuje wpływ turystyki na środowisko i stawia na odnawialne źródła energii. W tej kategorii doceniono też Hiszpanię oraz Patagonię (Argentyna i Chile). Pozostałe miejsca przypadły Grenlandii (Dania), szlakom w Walii, Drodze św. Jakuba (Hiszpania), Palau, Hokkaido (Japonia), państwom nadbałtyckim (Litwie, Łotwie, Estonii) oraz RPA.

Kierunki na 2024 roku. Najlepszy stosunek jakości do ceny

W ostatniej kategorii pierwsze miejsce przypadło Polsce, którą określono jako kraj przystępny cenowo i oferujący wachlarz doświadczeń. Na drugim miejscu znalazł się Środkowy Zachód USA, a na trzecim – Nikaragua. Kierunki, gdzie nie trzeba trzymać się za kieszeń, a można świetnie wypocząć i skorzystać z oferowanych atrakcji, to również: Limes wzdłuż Dunaju w Bułgarii, Normandia (Francja), Egipt, Ikaria (Grecja), Algieria, Jeziora Południowe i Otago Środkowe w Nowej Zelandii oraz… nocne pociągi w Europie.