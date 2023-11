Wstęp do meczetu Hagia Sophia płatny od stycznia

Od 15 stycznia 2024 roku wstęp do meczetu Hagia Sophia w Stambule będzie płatny. Taką decyzję podjął turecki rząd zgodnie z wytycznymi UNESCO. Tego dnia zostanie wprowadzony w życie plan zarządzania liczbą odwiedzających.

Minister kultury i turystyki Turcji, Mehmet Nuri Ersoy, powiedział, że wprowadzenie opłat za wejście do meczetu jest spowodowane pracami remontowymi i konserwatorskimi, które są przeprowadzane w celu renowacji meczetu oraz otaczającego go placu.

Ponadto od 15 stycznia odwiedzający będą uzyskiwali informacje na temat świątyni dzięki aplikacji z kodem QR i słuchawkom. Dostępnych będzie 16 wersji językowych. Dzięki temu turyści będą zwiedzać obiekt w ciszy, nie przeszkadzając wiernym w modlitwie.

Dla kogo płatny wstęp do Hagia Sophia?

Nie wszyscy zapłacą za wstęp do meczetu. Bilety obowiązywać będą tylko zagranicznych turystów. Obywatele Turcji przyjeżdżający w celach religijnych będą mogli wchodzić do Hagia Sophia jak do tej pory – za darmo. Aby to uporządkować, obie grupy będą wchodziły do świątyni oddzielnymi wejściami.

Cena biletu wstępu do meczetu Hagia Sophia

Ceny biletów wstępu do świątyni nie są jeszcze znane. W 2020 roku Hagia Sophia zmieniła swój status z muzeum na meczet. Wówczas zniesiono opłaty za wstęp, gdyż wejście do świątyń w Turcji jest darmowe. Wcześniej bilet kosztował 100 lit tureckich, co stanowiło niecałe 15 złotych.

Znaczący wzrost liczby turystów w Turcji

Minister kultury i turystyki Turcji podkreślił również, że głównym powodem wprowadzania opłat za wstęp do meczetu Hagia Sophia, oprócz prac renowacyjnych, jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i jakości zwiedzania.

Do września Turcję odwiedziło 45,2 miliona turystów w 2023 roku. W całym 2022 roku liczba ta wynosiła 40,2 miliona, wzrosła więc znacząco. Minister podkreśla, że bardziej niż na liczbach rządowi zależy na dochodzie na osobę i wypełnienie celów związanym z dochodem całkowitym.

Hagia Sophia – najważniejsza budowla architektury bizantyjskiej

Hagia Sophia to najważniejsza świątynia Cesarstwa Bizantyjskiego. Została ufundowana przez Justyniana I Wielkiego. Dzisiejszy kształt zyskała w okresie między 532 a 537 rokiem. W 1453 roku, po zdobyciu przez Turków Konstantynopola, została meczetem. W tym czasie też dobudowano 4 minarety. Od 1934 roku pełniła funkcję muzeum. W roku 2020 jej status zmienił się ponownie w meczet. Można ją zwiedzać każdego dnia, zamknięta jest jedynie podczas piątkowych modłów południowych.