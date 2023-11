Dlaczego warto pojechać zimą nad polskie morze?

Kto spędzał letnie wakacje nad morzem, ten najpewniej kojarzy te obrazki: mnóstwo ludzi, jeszcze więcej parawanów, tłumy na promenadach, molo, w restauracjach. I choć niewątpliwie ma to swój klimat, to jednak fakt, że zimą nad polskim morzem można cieszyć się spokojem i ciszą, jest z pewnością jednym z głównych powodów, dla których warto przyjechać tu w chłodniejsze miesiące. Poza sezonem jest też oczywiście taniej.

Spacery po pustej (czasami zaśnieżonej) plaży, morze (i pływające w nim kry), mroźne powietrze – to wszystko sprawia, że nadmorska aktywność także zimą jest bardzo przyjemna. Jeszcze atrakcyjniejsza jest dla osób, które morsują i mogą wykąpać się w morzu nawet w środku stycznia.

Zimowe spacery po nadmorskich plażach są nie tylko przyjemne, lecz także zdrowe. To właśnie zimą "złapiesz" najwięcej jodu. Głębokie oddechy są także wyciszające i relaksujące.

A jeśli znudzi ci się chodzenie po plaży, nadmorskie miejscowości oferują muzea, latarnie morskie, parki oraz oczywiście restauracje, w których można zjeść świeżą rybę. Warto również pojechać zimą nad polskie morze po to, by skorzystać z pełnego relaksu w SPA i zadbać o swoje zdrowie – w miejscowościach uzdrowiskowych.

Gdzie pojechać zimą nad Morze Bałtyckie?

Które nadmorskie miejscowości będą idealne do spędzenia zimy nad polskim morzem? Podpowiadamy trzy lokalizacje.

Sopockie molo atrakcyjne nie tylko latem

Latem molo w Sopocie niemal pęka w szwach. Wstęp jest biletowany. Jednak nie w sezonie zimowym. Wówczas można bez tłumów i za darmo odwiedzić to kultowe miejsce. Warto wybrać się tam w czasie zachodu lub wchodu słońca. Takie widoki zapierają dech w piersiach.

Jednak Sopot to mnóstwo innych atrakcji, a zadowoleni będą miłośnicy sportów zimowych. Tuż przy molo zimą otwarte jest lodowisko. To jedyna taka okazja, by jeździć na łyżwach i mieć widok na Bałtyk. Ponadto w Sopocie znajduje się również stok narciarski. Nie jest on bardzo wysoki, ale można na nim spędzić świetny czas na przykład z dziećmi.

Każdy zmęczony atrakcjami może się wybrać do kawiarni czy restauracji, by wypić coś ciepłego i zjeść coś pysznego. Ponadto można też schronić się przez zimnem w Muzeum Sopotu.

Na samym końcu Polski – Hel

Zimą warto odwiedzić Półwysep Helski. Oprócz spacerowania po plaży i wdychania jodu ciekawą atrakcją dla każdego będzie też Fokarium. W okresie od października do kwietnia miejsce to jest otwarte w godzinach od 10 do 16. Bilet normalny kosztuje 15 złotych. Hel oferował również ciekawe muzeum – Dom Morświna – jednak od dłuższego czasu pozostaje ono zamknięte i nie ma żadnych dostępnych informacji o tym, czy ten stan się kiedyś zmieni.

Kolejnym miejscem wartym odwiedzenia jest Park wydmowy, świetny do spacerów. Nad wydmami wzniesione są pomosty dla odwiedzających, dostępna jest też ścieżka edukacyjna, a przede wszystkim miejsce to gwarantuje zachwycające widoki.

Na spacer wśród sosen do Pobierowa

Pobierowo znajduje się na zachodnim wybrzeżu Bałtyku. Miejscowość ta jest otoczona przez sosnowy las, którego zieleń robi zimą interesujące wrażenie. Dlatego też leśne, nadmorskie spacery są prawdziwą przyjemnością. W sezonie zimowym w Pobierowie jest naprawdę niewielu turystów. To idealne miejsce na delektowanie się spokojem w akompaniamencie morskich fal.

W Pobierowie znajdziesz również ciekawe trasy do uprawiania narciarstwa biegowego. Odnajdą się więc tutaj również miłośnicy sportów zimowych.