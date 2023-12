Czarnogóra: Położenie i klimat

Czarnogóra, znana oficjalnie jako RepublikaCzarnogóry (Crna Gora), to niewielkie państwo położone w południowo-wschodniej części Europy, na Bałkanach, nad Morzem Adriatyckim. Czarnogóra nazywana jest również Montenegro - określenie to pochodzi z języka włoskiego, prawdopodobnie z czasów hegemonii Wenecji w epoce średniowiecza na tym obszarze. Czarnogóra przyciąga turystów z całego świata swoimi malowniczymi krajobrazami oraz bogatą historią. Mimo że państwo to jest małe, ma dużo do zaoferowania, w tym różnorodne, piękne krajobrazy i kulturę.

Na wybrzeżach Czarnogóry panuje klimat śródziemnomorski, natomiast w głębi kraju podzwrotnikowy, kontynentalny. Ilość opadów w Czarnogórze jest największa dla całej Europy. Najlepsze miesiące na pobyt to czerwiec, lipiec, sierpień oraz wrzesień. Październik oraz maj to również bardzo dobry czas na zwiedzanie Czarnogóry.

Urlop w Czarnogórze

Mimo że Czarnogóra nie jest państwem członkowskim Unii Europejskiej, to obowiązuje w niej waluta euro. Ceny w Czarnogórze nie powinny nadwyrężyć naszego budżetu - zarówno jeżeli chodzi o noclegi jak i wyżywienie. Oczywiście w okresie wakacyjnym w sezonie w miastach takich jak Budva czy Kotor możemy zapłacić więcej, niemniej jednak ceny i tak są korzystne.

Kotor. Stare Miasto i Zatoka Kotorska zostały uznane przez UNESCO za światowe dziedzictwo kulturalne i przyrodnicze. A wszystko za sprawą wyjątkowego piękna i historycznej architektury. ZatokaKotorska jest położona w samym sercu Adriatyku, w południowo-zachodniej Czarnogórze. Dodatkowo zatoka otoczona jest majestatycznymi pasmami GórDynarskich. Największą atrakcją są widoki, które zapierają dech w piersiach. Samo miasto Kotor jest największą i najczęściej odwiedzaną atrakcją Zatoki Kotorskiej. Jest to ufortyfikowane stare miasto i jedno z najlepiej zachowanych średniowiecznych miast w południowo-wschodniej Europie.

Jezioro Szkoderskie to największe jezioro na Bałkanach położone na granicy Czarnogóry i Albanii. Jego powierzchnia sięga maksymalnie 550 km², zaś głębokość 44 metrów. Miejsce to to istny raj dla miłośników spokojnego wypoczynku oraz obserwatorów ptaków, bowiem nad jeziorem tym możemy spotkać około 280 gatunków różnych ptaków, co stanowi połowę wszystkich gatunków, jakie występują w Europie.

Budva to jeden z największych kurortów Czarnogóry. Miasto to jest położone nad brzegiem morza, z licznymi pięknymi plażami oraz urokliwą starówką. Stare Miasto jest pełne zabytkowych kościołów, kawiarni i wąskich uliczek. Jednym z charakterystycznych, bardziej nowoczesnych elementów miasta jest rzeźba "Baletnica".