Tunezja. Hit wśród wyborów wakacyjnych Polaków

Już w ubiegłym 2023 roku Tunezja była jednym z najpopularniejszych kierunków wybieranych przez Polaków na letni wypoczynek. Jako kraj jesteśmy na trzecim miejscu wśród turystów z Europy najczęściej wyjeżdżających do Tunezji. Jak podaje serwis turystyka.wp.pl, tylko w 2023 roku do Tunezji poleciało około 213 tys. Polaków. Jest to o 106 proc. więcej niż w 2022 roku oraz o 99,6 proc. w stosunku do roku 2019. Zaraz po Francuzach i Niemcach, Polacy są największą grupą podróżujących do Tunezji w celach turystycznych.

Mimo że mamy dopiero początek 2024 roku, już teraz widać spore zainteresowanie tym kierunkiem. Czy warto wybrać się do Tunezji i jeśli tak, to dlaczego?

Tunezja. Piękny kraj w Afryce nad Morzem Śródziemnym

Tunezja, czyli oficjalnie Republika Tunezyjska, to państwo leżące w Północnej Afryce nad Morzem Śródziemnym. Graniczy z Libią oraz Algierią.

Na wybrzeżu Tunezji panuje klimat śródziemnomorski, który charakteryzuje się słonecznym, gorącym latem oraz łagodną, deszczową zimą. Im bardziej oddalamy się od wybrzeża na południe w głąb Afryki, w kierunku Sahary tym robi się bardziej sucho. W centralnej oraz południowej części kraju, gdzie występują pustynie, jest bardzo gorąco. Latem nie ma tam prawie wcale opadów deszczu. Pogoda w Tunezji, zależnie od lokalizacji i strefy klimatycznej, może się nieco różnić. Jednak podczas sezonu wakacyjnego wszędzie jest ciepło. Najgorętszym miesiącem jest sierpień, zaś najchłodniejszym styczeń.

Kiedy najlepiej wybrać się do Tunezji?

Otóż wszystko zależy od tego, w jakim celu chcemy tam lecieć. Jeżeli celem jest wypoczynek na plaży, to najlepszym czasem jest lato, czyli okres od czerwca do września, a na wschodnim wybrzeżu nawet do połowy października. Temperatury w tym czasie są wysokie, woda jest ciepła, a do tego jest bardzo dużo słońca.

Średnia temperatura powietrza w tych miesiącach w dzień to między 26 a 30 stopni Celsjusza. Najwięcej słońca - najwięcej godzin słonecznych - jest w lipcu. Wtedy słońce świeci przez połowę doby.

Jeżeli natomiast jedziemy przede wszystkim zwiedzać, to dobrym wyborem będzie wyjazd wiosną i jesienią - w miesiącach takich jak kwiecień, maj i październik. Wówczas temperatury w Tunezji nie będą zbyt wysokie, zaś opadów będzie stosunkowo niewiele. Średnia temperatura na tunezyjskiej wyspie Djerba/Dżerba w kwietniu wynosi 19,1 stopnia Celsjusza, w maju to 22,4 stopnia, zaś w październiku to 23,9 stopnia. Średnio w tych miesiącach jest między 8 a 10 godzin słonecznych dziennie. Zaś temperatura wody wynosi między 17 a 26 stopni - woda najcieplejsza jest w październiku.

Atrakcje turystyczne Tunezji

Tunezja to kraj o różnorodnym krajobrazie. Na północy znajdują się piękne plaże i wybrzeże Morza Śródziemnego. Wschodnia część kraju to tereny górzyste z górami takimi jak np.: Dżabal Matmata. Natomiast na południu znajduje się Sahara. Atrakcje turystyczne będą zależne od regionu, który wybierzemy.

Tunezja ma bogatą historię, która sięga starożytności. W przeszłości była bowiem częścią Imperium Rzymskiego oraz Bizancjum. W VII wieku została zdobyta przez Arabów i przyjęła islam. Natomiast w czasach nowożytnych aż do 1956 roku (momentu uzyskania niepodległości) kraj ten był protektoratem Francji. Dzięki takiej historii Tunezja ma bogatą kulturę, która czerpała z różnych wpływów, w tym wpływów rzymskich, arabskich czy francuskich. Jeśli wybieramy się do Tunezji także na zwiedzanie, to jest wiele rzeczy, które naprawdę warto zobaczyć.

Tunis, czyli stolica Tunezji, to miasto o bogatej kulturze i historii. Do atrakcji turystycznych zaliczyć można zabytkową medynę, która jest wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Można zobaczyć WielkiMeczet oraz medresy, czyli teologiczne szkoły muzułmańskie.

Kolejnymi atrakcjami w Tunisie są: zabytkowa warownia Kasbah z meczetem, Ville Niouvelle czyli dzielnica francuska czy zespół pałacowy Bardo. Na terenie Tunisu znajduje się również wiele pięknych pałaców dekorowanych w orientalnym stylu takich jak pałac Dar al-Bej, pałac Dar Ben Abd Allah czy Dar al-Monastiri. Warto również zobaczyć znajdującą się w okolicy Tunisu Kartaginę.

Na południu kraju znajdują się sztosy, czyli słone jeziora, które wyznaczają początek strefy saharyjskiej. Będąc w Tunezji możemy się wybrać na wycieczkę na wielbłądach. Bowiem Sahara tunezyjska jest niewątpliwie jedno z miejsc, które warto zobaczyć.