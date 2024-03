Charakterystyczne Jezioro Lazurowe znajduje się w Wielkopolsce. Ten piękny obiekt wodny zawdzięcza swój kolor dużej zawartości węglanu wapnia. Jest to sztuczny zbiornik, który został utworzony w miejscu wyrobiska po dawnej Kopalni Węgla Brunatnego Adamów. Po paru latach był wykorzystywany jako składowisko popiołów i żużli przez pobliską Elektrownię Adamów. Obecnie jest jedną z najchętniej odwiedzanych atrakcji w regionie.

Jezioro Lazurowe - piękna ale niebezpieczna atrakcja turystyczna

To piękne jezioro wygląda rewelacyjnie, niestety jest bardzo niebezpieczne. Turkusowy odcień zawdzięcza węglanowi wapnia, który przez lata był transportowany tu wraz z odpadami paleniskowymi w formie pulpy.

Chociaż lazurowa woda zachęca do kąpieli, to nie wolno do niej wchodzić. Próba pływania w jeziorze może skończyć się poważnymi poparzeniami ciała. Nawet szybkie zmoczenie rąk czy nóg może skończyć się tragicznie.

Obok zbiornika jest wiele tabliczek informujących o niebezpieczeństwie, a także regulamin, z którym warto się zapoznać przed odwiedzeniem tego pięknego miejsca.

"Miejsce jest piękne, przyciąga rzesze turystów, ale to teren zamknięty, należący do Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin. Nie wolno tam wchodzić, o czym mówią tablice informacyjne. Woda ma wysoki odczyn zasadowy i moczenie w niej nóg czy dłoni szkodzi skórze. Biały piasek to tak naprawdę popiół z byłej elektrowni Adamów" - mówił w jednym z wywiadów dla "National Geographic" Maciej Łęczycki, rzecznik prasowy Zespołu Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin SA.

Warto też pamiętać o tym, że okolica jest bardzo błotnista. Wielu turystów zapada się nawet po kolana i nie może wydostać z toksycznej mazi. Nawet spacerowanie blisko brzegu jest śmiertelnie niebezpieczne.

"Polskie Malediwy" można oglądać ze specjalnego punktu widokowego

Turyści, którzy chcą zobaczyć piękną lazurową wodę, powinni udać się do specjalnego punktu widokowego, który znajduje się w północnej części zbiornika. Warto też przejść się po "plaży", która została przygotowana dla odwiedzających i znajduje się wokół cypla.