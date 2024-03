Od 15 lutego 2024 r. zmieniły się przepisy dotyczące przewozu bagażu w pociągach TGV InOui i Intercités we Francji. Chodzi o to, że nie można przewozić zbyt dużego bagażu, bo grożą za to kary. Limity miały wprowadzić także od 1 marca włoskie koleje, Trenitalia, w swoich najszybszych pociągach.