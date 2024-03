Sezon letni na lotniskach rozpoczyna się już w najbliższy świąteczny weekend. Zmienia się czas z zimowego na letni, zmieniają się także rozkłady lotów. Pojawi się sporo bardzo atrakcyjnych nowości.

Z Warszawy do Arabii Saudyjskiej i Etiopii

W letnim rozkładzie połączeń z Lotniska Chopina są 122 kierunki rozkładowe, przekazał zarząd portu. Samoloty PLL LOT polecą m.in. do Arabii Saudyjskiej, tureckie linie SunExpress do Izmiru, a Ethiopian Airlines do Etiopii.

Reklama

Rejsy do Rijadu będą się odbywać trzy razy w tygodniu we wtorki, czwartki, niedziele. Polskie linie lotnicze od 11 kwietnia wracają także na trasę do Aten. Rejsy zaplanowane są codziennie.

Tureckie linie SunExpress 3 maja ruszą z rejsami do Izmiru. Początkowo trzy razy w tygodniu we wtorki, środy i piątki, a od lipca sześć razy w tygodniu, z wyłączeniem sobót.

Na czerwiec zaplanowano uruchomienie połączenia linii Ethiopian Airlines do Addis Abeby w Etiopii. Rejsy mają się odbywać cztery razy w tygodniu.

Wrocław/ Nowe połączenia lotnicze w letniej siatce połączeń

Na wrocławskim lotnisku letnia siatka połączeń zacznie obowiązywać 31 marca. Pojawią się w niej nowe połączenia m.in. z Finlandią i Norwegią. Jak podkreślił prezes zarządu Portu Lotniczego Wrocław Cezary Pacamaj, na podróżnych czekają "nie tylko regularne połączenia z całą Europą, ale także sezonowe loty na południe czy rozwijająca się dynamicznie oferta czarterowa". W nowym rozkładzie znalazły się rejsy do Aten, Marsylii, Podgoricy, Pizy czy Helsinek.

"Zadbaliśmy o to, żeby ofertę dla siebie mogli znaleźć zarówno pasażerowie szukający interesującego miejsca na wakacyjny wypoczynek, jak i ci, którzy planują dalszą podróż. Dla pierwszych ciekawą opcją będą Dubrownik czy Marsylia, tych drugich ucieszy połączenie z Helsinkami, które są bardzo ważnym hubem na mapie Europy, oferującym bardzo dobre połączenia, chociażby z Azją" - powiedział Karol Przywara, wiceprezes zarządu Portu Lotniczego Wrocław.

Rejsy do Finlandii realizowane przez Finnair rozpoczną się 1 kwietnia. Od 24 czerwca linie Norwegian uruchomią loty do Oslo. Z Wrocławia będzie też można polecieć do Kopenhagi.

Reklama

We Wrocławiu utrzymano również połączenia z zimowej siatki lotów, m.in. do Agadiru w Maroku czy do Malagi lub Walencji w Hiszpanii.

Śląskie/ 106 kierunków do 30 państw w letnim rozkładzie Katowice Airport

Letni rozkład Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice" w Pyrzowicach obejmie aż 106 kierunków do 86 lotnisk w 30 państwach. Jak przekazali PAP przedstawiciele lotniska, letni rozkład zacznie obowiązywać od najbliższej niedzieli, a w nadchodzącym sezonie lotnisko spodziewa się rekordowej liczby pasażerów.

W Katowicach pojawi się pięć nowości. W kwietniu linia lotnicza Ryanair uruchomi loty rozkładowe łączące śląskie lotnisko z chorwackim Zadarem, Alicante w Hiszpanii, Maltą oraz włoskimi lotniskami Bari i Rzymem-Fiumicino.

"Linie lotnicze oraz touroperatorzy zapowiedzieli, że dzięki katowickiej siatce połączeń regularnych i czarterowych pasażerowie będą mogli polecieć w ramach 106 kierunków do 86 lotnisk zlokalizowanych w 30 państwach" – poinformował rzecznik Katowice Airport Piotr Adamczyk.

Wizz Air, Ryanair, Polskie Linie Lotnicze LOT oraz obsługujący rejsy dla niemieckiej Lufthansy Air Dolomiti zaoferują podróżnym 48 kierunków do 42 lotnisk w 21 państwach. Najwięcej tras będzie do Włoch (11), Hiszpanii (6), Wielkiej Brytanii (4) oraz Chorwacji, Grecji i Niemiec (po 3).

Podczas sezonu "Lato 2024" pasażerowie korzystający z katowickiego lotniska będą mogli skorzystać z rejsów na 58 kierunkach do 19 państw. Najwięcej połączeń będzie do Grecji (15), Hiszpanii (11) oraz Egiptu, Turcji i Włoch (po 4).

"Z naszych prognoz wynika, że w trakcie obowiązywania rozkładu »Lato 2024« z siatki połączeń Katowice Airport skorzysta rekordowa liczba pasażerów. Od początku kwietnia do końca października spodziewamy się obsłużyć ponad 4,5 mln podróżnych, a przez cały 2024 rok powyżej 6 mln osób. W szczycie sezonu letniego to jest w lipcu i w sierpniu, możemy przekroczyć liczbę 800 tys. odprawionych pasażerów miesięcznie" - powiedział, cytowany w przysłanym PAP komunikacie, Artur Tomasik — prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, zarządzającego portem w Pyrzowicach.