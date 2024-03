Rozpoczęły się uroczystości Wielkiego Piątku w ramach misterium pasyjnego w sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. To tradycja sięgająca początków XVII w., kiedy to powstał tamtejszy klasztor Bernardynów, która cieszy się ogromną popularnością wśród wiernych. W tym roku liczne grupy pielgrzymów sprawiły, że na drodze krajowej nr 52 przed Kalwarią Zebrzydowską powstał w piątek rano pięciokilometrowy zator drogowy.

Wielki Piątek. Droga Krzyżowa w Kalwarii Zebrzydowskiej

Misterium zainaugurowało w Niedzielę Palmową odtworzenie sceny wjazdu Chrystusa do Jerozolimy oraz wypędzenia kupców ze świątyni. To jedno z największych wydarzeń tego typu w polskim Kościele. Corocznie uczestniczą w nim dziesiątki tysięcy wiernych, a wszyscy wskazuje na to, że w tym roku do Kalwarii Zebrzydowskiej przybędzie rekordowa liczba pielgrzymów.

"W Kalwarii ten czas jest unikalny ze względu na misteria pasyjne – święty teatr, w którym przypominamy cierpienia Jezusa. Wszystkie te wydarzenia gromadzą ogromne, rozmodlone, zasłuchane w Słowo Boże rzesze pielgrzymów. Możemy wtedy poczuć moc wiary" - powiedział PAP kustosz kalwaryjskiego sanktuarium, bernardyn o. dr Cyprian Moryc.

Pielgrzymi w tym roku przybyli do Kalwarii Zebrzydowskiej tak licznie, że zakorkowali drogi. W Wielki Piątek rano sznur aut ciągnął się na DK 52 od wysokości Izdebnika do Kalwarii Zebrzydowskiej. Korki były także na lokalnych drogach w okolicach trasy Drogi Krzyżowej. Misterium Męki Pańskiej i odgrywane sceny na dróżkach kalwaryjskich co roku przyciągają do Kalwarii Zebrzydowskiej tysiące wiernych. To jedno z największych takich wydarzeń w polskim Kościele.

Uroczysta Droga Krzyżowa w Kalwarii Zebrzydowskiej rozpoczęła się o godz. 6. rano od "Porannego sądu u Kajfasza". O godz. odbyło się wydarzenie "Dekret u Piłata", po którym słowo pasterskie wygłosił metropolita krakowski ks. abp. Marek Jędraszewski. Następnie pielgrzymi ruszyli w Drogę Krzyżową na Wzgórze Ukrzyżowania. Uroczystości Wielkiego Piątku zakończy Liturgię Wielkiego Piątku przy kościele Ukrzyżowania, którą poprowadzi ks. bp Robert Chrząszcz. Do Niedzieli Wielkanocnej potrwa adoracja w kaplicy Grobu Pana Jezusa. W rolę postaci sprzed tysięcy lat wcielają się klerycy z kalwaryjskiego Wyższego Seminarium Duchownego oraz świeccy wierni.

Historyczne misteria w Kalwarii Zebrzydowskiej

Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, którego fundatorami była rodzina Zebrzydowskich, jest jednym z głównych ośrodków kultu maryjnego w Polsce. Kiedy powstał tu klasztor Bernardynów, jednocześnie wybudowano Dróżki Męki Pańskiej, które swoim układem miały przypominać miejsca święte w Jerozolimie.

Misteria paschalne w Kalwarii Zebrzydowskiej początkowo odbywały się tylko w Wielki Piątek, z końcem XVII w. rozszerzone zostały o Wielki Czwartek. Początkowo widowiskowe, po pierwszym rozbiorze Polski zubożały do tego stopnia, że Chrystusa w Wielki Czwartek symbolizował jedynie krzyż z insygniami Męki Pańskiej.

Tradycja obrządku niemal zupełnie przepadła po II wojnie światowej. Ceremoniał do dawnej chwały przywrócił ojciec Augustyn Chadam, który za zgodą metropolity krakowskiego abp. Stefana Sapiehy kalwaryjskie przedstawienie odnowił i wzbogacił.