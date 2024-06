Urlop nie dłuższy niż 2 tygodnie

Niewielu z nas stać na urlop dłuższy niż 2 tygodnie. Zaledwie 7,5 proc. Polaków wybiera się na wyjazd trwający więcej niż 14 dni - wynika z badania Barometr Providenta. Największa grupa osób, 28,6 proc. wyjedzie w tym roku na 8 do 14 dni. To więcej niż rok temu, w 2023 roku takich osób było o ponad 5 proc. mniej. Tygodniową wycieczkę planuje podobna liczba osób, 27,5 proc. pytanych. Prawie tak samo było w poprzednie wakacje. Natomiast 17 proc. osób jeszcze nie zdecydowało czy gdziekolwiek wyjedzie.

Co piąty ankietowany nie wybiera się nigdzie i tegoroczny urlop spędzi w domu. Problemem są wysokie koszty wakacyjnych wojaży. Przyczyny finansowe jako powód rezygnacji z wyjazdu podaje ponad połowa pytanych.

Reklama

Ile wydamy na wakacje 2024?

Reklama

Polacy planują wydać na wakacje 2024 średnio 3713 zł. To dużo więcej niż rok temu. W 2023 roku deklarowana kwota była o 513 zł niższa. A w 2022 roku przeznaczaliśmy na ten cel aż o prawie 1000 zł mniej. Najwięcej na urlop zamierzają wydać Polacy w grupie wiekowej 35-44 lata. Ich budżet to 4272 zł. Zaskoczeniem może być też, że najwyższą kwotę chcą przeznaczyć na wyjazdy mieszkańcy województwa opolskiego, aż 5510 zł. Kobiety są gotowe zapłacić za wymarzoną wycieczkę o 300 zł więcej niż mężczyźni.

Prawie połowa z nas sfinansuje podróż z oszczędności, a niemal 40 proc. z bieżących dochodów. Z kolei 14,5 proc. młodych osób wyjedzie na koszt swoich bliskich. A tylko 2 proc. zamierza wziąć na ten cel pożyczkę.

Dokąd na wakacje 2024?

Osoby, które planują podróż w tegoroczne wakacje najczęściej decydują się na zagraniczne wycieczki lub pobyt nad polskim morzem. Do tej pory na pierwszym miejscu w badaniu był właśnie Bałtyk. W tym roku urlop nad Morzem Bałtyckim zamierza spędzić 28 proc. osób. Większą popularnością w sezonie letnim 2024 cieszyć się będą wakacje poza krajem. Za granicę chce wyjechać 31 proc. osób. Polacy preferują głównie kierunki europejskie.

Co szósty podróżny wybierze wypoczynek w polskich górach. Co dziesiąty pojedzie do innego miasta w Polsce, prawie tyle samo spędzi urlop na wsi, a 7 proc. pytanych wyjdzie na Mazury. Wybierając cel wyjazdu zwracamy dużą uwagę na koszty i czas dojazdu. Co ciekawe, co szósty pytany co roku wyjeżdża w to samo, ulubione miejsce. Większość z nas pojedzie na urlop samochodem, a ponad 40 proc. samolotem, pociągiem lub autokarem.