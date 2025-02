Kiedy najlepiej kupić bilety lotnicze, by były jak najtańsze? Stewardesa radzi

Planowanie wyjazdu zagranicznego lub krajowego zwykle rozpoczynamy od zakupu biletów lotniczych. Najczęściej stanowią one większą część kosztu wyjazdu służbowego lub wakacji, więc wiele osób stara się zaoszczędzić. Jak to zrobić? Istnieje wiele trików, jak najtaniej kupić bilety lotnicze. Jednak nie wszystkie są równie skuteczne. W tej kwestii warto posłuchać profesjonalistów, czyli osób, które pracują w branży lotniczej. Należy do nich stewardesa Jeenie Weenie, autorka popularnego profilu na portalu TikTok.

W rozmowie z brytyjskim portalem express.co.uk zdradziła, kiedy najlepiej kupować bilety lotnicze, by cena była jak najniższa. Wyjaśniła, że powszechne przekonanie, że im wcześniej przed wyjazdem kupimy bilety, tym niższa będzie ich cena, sprawdza się wyłącznie w przypadku lotów krajowych. Planując lot krajowy najlepiej kupić bilet na 170–180 dni przed podróżą. Wówczas mamy możliwość, by zaoszczędzić nawet 36 proc.

Zupełnie inaczej jest w przypadku podróży międzynarodowych. Stewardessa twierdzi, że bilety na lot międzynarodowy najlepiej zarezerwować na 13-21 dni przed planowaną podróżą. Ten termin określiła jako "magiczne okno", czyli czas, kiedy bilety na samolot można kupić 8 proc. taniej.

Kiedy bilety lotnicze są najtańsze? Stewardesa wskazuje konkretne dni

Jak wskazała stewardesa, by zaoszczędzić na biletach lotniczych, nie tylko warto kupować je w odpowiednim czasie przed planowaną podróżą, ale również w warto robić to w konkretne dni. - Rezerwacja we właściwym dniu może zrobić ogromną różnicę. Podróżni rezerwujący bilety w niedziele mogą zaoszczędzić do 21 proc. na lotach krajowych w porównaniu do poniedziałków i do 22 proc. na lotach międzynarodowych w porównaniu do piątków - twierdzi.

W przypadku lotów międzynarodowych dobrze jest planować podróż w piątek, zamiast np. w niedzielę, wówczas bilety będą kosztować 14 proc. mniej. Podróżując wewnątrz kraju dobrze jest wybrać na dzień wyjazdu sobotę, wówczas ceny biletów są najniższe. Ich ceny mogą być niższe nawet o 18 proc. w porównaniu do poniedziałku, kiedy ceny lotów krajowych są najwyższe.