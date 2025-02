Denga na Maderze. Władze apelują o ostrożność

Na Maderze wykryto wirusa dengi. Według informacji, które podał lokalny portal Times of Madeira, wirusa wykryto u komarów, które zostały złapane w mieście Funchal w trakcie rutynowej kontroli. Wiadomość potwierdziły służby podległe portugalskiemu ministerstwu zdrowia. Podano, że "sytuacja jest pod kontrolą". Na razie nie ma potwierdzonych przypadków przeniesienia się wirusa z komarów na ludzi. Mimo tego, władze apelują o ostrożność zarówno miejscowych, jak i turystów. Madera jest popularnym kierunkiem wypoczynku wielu Europejczyków, w tym Polaków, którzy w zeszłym roku stanowili 6 proc. wszystkich turystów na wyspie.

Reklama

Partia Socjalistyczna (PS), opozycyjna wobec rządu, wezwała do podjęcia natychmiastowych działań w celu zapobiegnięciu rozprzestrzenieniu się wirusa. Jako uzasadnienie przywołano sytuację z lat 2012-2013, kiedy wirusem dengi zostało zainfekowanych tysiąc osób w regionie.

Reklama

Czym jest denga?

Denga to choroba wirusowa przenoszona przez komary egipskie (łac. Aedes aegypti). Choroba jest charakterystyczna dla terenów tropikalnych i subtropikalnych, jednak w ostatnich latach obserwuje się obecność wirusa dengi również w archipelagi atlantyckim. Ma temu sprzyjać ocieplanie się klimatu. Według WHO, wirus dengi będzie się dalej rozprzestrzeniał i może stać się zagrożeniem dla mieszkańców nowych obszarów, w tym Europy.

Objawy dengi

Denga to choroba wirusowa przenoszona przez komary. W większości przypadków może przebiegać bezobjawowo lub mieć łagodne objawy. Jednak w niektórych przypadkach denga może mieć ostry przebieg z powikłaniami w postaci krwotoków wewnętrznych i zewnętrznych. Do wystąpienia tej postaci dochodzi najczęściej podczas kolejnego zakażenia wirusem. W takim przypadku denga może doprowadzić do śmierci.

Objawy dengi to są grypopodobne. Jest to wysoka gorączka (powyżej 38 stopni Celsjusza), bóle głowy, mięśni i stawów, wysypka, pozagałkowy ból oczu i ogólne osłabienie. Po zaobserwowaniu takich objawów w trakcie lub po pobycie, w którym obecny jest wirus dengi, należy niezwłocznie udać się do lekarza.

Denga - zapobieganie

Zapobieganie dendze polega na unikaniu ukąszeń komarów. Zalecane jest stosowanie silnych repelentów na całe ciało kilkakrotnie w ciągu dnia, a także w nocy, a także unikanie przebywanie na świeżym powietrzy w porach największej aktywności komarów, czyli wcześnie rano i wieczorem. W regionach, w których obecny jest wirus dengi, rekomendowane jest stosowanie moskitier i innych środków ochrony przed komarami.