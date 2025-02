Ministerstwo ostrzega przez wyjazdami do Meksyku. Powodem wzrost przestępczości

Amerykańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega przed podróżami do Meksyku. Ten kraj cieszy się ogromną popularnością wśród turystów z całego świata, w tym Polaków. Co roku odwiedza go 42 mln turystów. Meksyk kusi rajskimi plażami, wyśmienitą kuchnią i ciekawą kulturą. Niestety kraj ma ogromny problem z przestępczością. Rośnie liczba kradzieży, napadów, porwań oraz strzelanin. Najgorsza sytuacja jest szczególnie w niektórych regionach kraju.

Jak podaje Onet.pl, pod koniec 2024 r. Biuro Spraw Zagranicznych, Wspólnoty Narodów i Rozwoju (FCDO) wydawało ostrzeżenia dotyczące wyjazdów do Meksyku. Amerykańscy urzędnicy wydali komunikat "nie podróżuj" dla regionu Tamaulipas. Podróżni zostali poinstruowani, by przemieszczali się jedynie w ciągu dnia, trzymali się utwardzonych dróg oraz nie dotykali nieznanych obiektów. Zlecono również, by informowali bliskich o swoim bezpieczeństwie.

Komunikat wydała również ambasada USA w Meksyku. - Konsulat USA jest świadomy coraz częstszych walk z użyciem broni palnej, do których dochodzi w Reynosa i okolicach w późnych godzinach nocnych i wczesnych godzinach porannych - napisano.

Ostrzeżenie przed wyjazdami do Meksyku. MSZ odradza podróże, które nie są konieczne

Przed wyjazdami do Meksyku ostrzega również polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Na terenie całego kraju istnieje bardzo duże zagrożenie przestępczością pospolitą, m.in. kradzieżami i napadami z bronią w ręku. Częste są włamania do zaparkowanych samochodów. Zaleca się przemieszczanie się jedynie w godzinach dziennych, unikania o każdej porze dzielnic zdegradowanych lub o złej famie oraz zachowanie ostrożności w kontaktach z przypadkowymi osobami.

- Precyzyjne określenie stopni bezpieczeństwa dla poszczególnych stanów Meksyku jest trudne z uwagi na bardzo zróżnicowaną sytuację w ramach jednego stanu lub nawet jednego miasta. Ogólnie rzecz ujmując, miejsca popularne wśród turystów krajowych i zagranicznych (np. obszary zabytkowe, tzw. magiczne miasteczka – pueblos magicos, plaże, stanowiska archeologiczne, popularne obszary o szczególnych walorach przyrodniczych) są stosunkowo bezpieczne i o ile turyści niezależnie od ich narodowości mogą paść ofiarą kradzieży lub oszustów, występowanie innych zjawisk przestępczości jest ograniczone - czytamy na stronie rządowej. - (...) poziom zagrożenia może być stosunkowo niski w tzw. bogatych dzielnicach (dzięki m.in. częstym patrolom policji, prywatnym ochroniarzom, monitoringowi), a bardzo wysoki w pobliskiej biedniejszej dzielnicy.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże, które nie są konieczne do następujących stanów:

Baja California, w szczególności pas przygraniczny z USA (oprócz plaż i kurortów);

Chiapas;

Chihuahua, w szczególności pas przygraniczny z USA (oprócz pociągu El Chepe – między stanami Chihuahua i Sinaloa);

Coahuila, w szczególności pas przygraniczny z USA (oprócz miasta Saltillo);

Colima;

Durango, w szczególności obszary wiejskie, górskie i pustynne;

Guanajuato, w szczególności miasta Irapuato, Salamanca i Celaya (oprócz miasta Guanajuato i miejscowości turystycznych jak San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo i Mineral de Pozos);

Guerrero, w szczególności obszary wiejskie, górskie i pustynne (oprócz Ixtapa-Zihautanejo i Taxco);

Jalisco, w szczególności obszary wiejskie i małe miejscowości (oprócz Guadalajary, miejscowości nad jeziorem Chapala i miasta Tequila);

Meksyk (stan), w szczególności północne i wschodnie przedmieścia Miasta Meksyk (oprócz miejsc popularnych wśród turystów z względu na szczególne walory historyczne lub przyrodnicze);

Michoacán (oprócz miast Morelia, Pátzcuaro, Lázaro Cardenas oraz rezerwatów motyli);

Morelos (oprócz miejscowości turystycznych jak Tepoztlan, Oaxtepec, Xochitepec i Tequesquitengo);

Sinaloa, w szczególności obszary wiejskie i górskie (oprócz miasta Mazatlán);

Sonora, w szczególności pas przygraniczny z USA oraz obszary wiejskie, górskie i pustynne (oprócz miasta Hermosillo i Guaymas/San Carlos);

Tamaulipas, w szczególności pas przygraniczny z USA;

Zacatecas.

MSZ zaleca zachowanie szczególnej ostrożności podczas podróży do stanów: Aguascalientes, Baja California Sur, Hidalgo, Miasto Meksyk, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz.

MSZ zaleca zachowaniezwykłej ostrożności podróżując do stanów: Campeche i Jukatan.