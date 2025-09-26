Jak podaje Radio Eska, turyści stawili się na lotnisku, skąd mieli odlecieć do Polski. Niestety, dowiedzieli się, że ich czarterowy lot został odwołany z powodów technicznych.

Pasażerowie mają sobie radzić

"Państwo tutaj z Fuerteventury zaproponowali nam, że znaleźli hotel z tylko czterema pokojami dla rodzin z dziećmi, a reszta pasażerów ma sobie radzić. Powiedzieli, że mają restaurację otwartą do 1 w nocy" - powiedział jeden z turystów w rozmowie z Eską.

Reklama
Rewolucyjne zmiany dla pasażerów Ryanair od listopada. Poprzednie zasady nie wrócą
Rewolucyjne zmiany dla pasażerów Ryanair od listopada. Poprzednie zasady nie wrócą

Zobacz również

Kolejna taka historia

Ostatecznie lot odbędzie się 24 godziny później, niż było to pierwotnie planowane. Jak przypomina Radio Eska, dwa dni temu blisko 160 pasażerów utknęło na Zanzibarze z tego samego powodu.