Jak podaje Radio Eska, turyści stawili się na lotnisku, skąd mieli odlecieć do Polski. Niestety, dowiedzieli się, że ich czarterowy lot został odwołany z powodów technicznych.

Pasażerowie mają sobie radzić

"Państwo tutaj z Fuerteventury zaproponowali nam, że znaleźli hotel z tylko czterema pokojami dla rodzin z dziećmi, a reszta pasażerów ma sobie radzić. Powiedzieli, że mają restaurację otwartą do 1 w nocy" - powiedział jeden z turystów w rozmowie z Eską.

Kolejna taka historia

Ostatecznie lot odbędzie się 24 godziny później, niż było to pierwotnie planowane. Jak przypomina Radio Eska, dwa dni temu blisko 160 pasażerów utknęło na Zanzibarze z tego samego powodu.