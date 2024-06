Atrakcje turystyczne w Polsce nagrodzone certyfikatami POT

POT to rządowa agencja której celem jest promowanie Polski jako ciekawej destynacji turystycznej oraz działanie na rzecz rodzimej branży turystycznej. Od 2003 r. co roku organizuje konkurs w ramach którego przyznaje certyfikaty dla najlepszych polskich produktów turystycznych. Jego celem jest "podnoszenie jakości i konkurencyjności oferty turystycznej poprzez kreowanie produktów, które nie tylko wyróżniają się atrakcyjnością turystyczną, ale także są nowatorskie, przyjazne turystom i dające wiele możliwości spędzenia w ciekawy sposób wolnego czasu" – czytamy na stronie konkursu (www.polska.travel).

Oprócz "zwykłych" certyfikatów POT przyznaje również Złoty Certyfikat – wręczany laureatom z poprzednich lat, którzy rozwijają się w unikalny i wyjątkowy sposób. Częścią konkursu jest także nagroda "Turystyczne Odkrycie Roku". Atrakcje turystyczne wyróżnione przez POT to dobra inspiracja dla tych, którzy poszukują ciekawych wydarzeń i miejsc wartych odwiedzenia w naszym kraju. Oto lista nagrodzonych w ostatniej edycji konkursu.

Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe

Największa wypożyczalnia drezyn rowerowych w Europie. Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe uruchomiono w 2015 r. na trasie linii kolejowej nr 108, przebiegającej przez malownicze i atrakcyjne przyrodniczo oraz kulturowo tereny Bieszczadów. Stacja główna znajduje się w Uhercach Mineralnych, istnieje też stacja letnia z Ustrzykach Dolnych. Trasa po której można skorzystać z drezyn biegnie od Zagórza do Krościenka i ma 47 km. "Wyprawy drezynami to połączenie aktywnego wypoczynku, zwiedzania regionu i rodzinnego spędzania wolnego czasu w ekologiczny sposób. Podróżując drezyną uczestnicy mają możliwość poznania Bieszczadów z zupełnie innej perspektywy, do tej pory niedostępnej, z dala od ruchliwych tras samochodowych" – czytamy na stronie polska.travel. Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe zostały nagrodzone Złotym Certyfikatem POT.

Park Legend, gmina Nowa Słupia w woj. świętokrzyskim

Park Legend mieści się u podnóża Łysej Góry. Powstał jako miejsce prezentujące dziedzictwo kulturowe regionu – przy wykorzystaniu najnowszych technologii. "Na turystę czeka podróż ścieżką edukacyjną w towarzystwie cyfrowych bohaterów legend przez sale poświęcone poszczególnym opowieściom – pełne multimediów, dioram, efektów specjalnych" – czytamy na polska.travel. W kompleksie znajduje się kino 3D oraz sala edukacyjno-rozrywkowa z grami i zabawami i stanowiskami edukacyjnymi, kącikiem dla dzieci oraz… ośmioma symulatorami lotu na miotle w technologii VR. Park został wyróżniony tytułem "Turystyczne Odkrycie Roku".

ANTIDOTUM Airshow Leszno, woj. wielkopolskie

Jedne największych pokazów lotniczych w Polsce. Wyróżniają się unikatowym połączeniem lotnictwa, pirotechniki i muzyki na żywo. W tym roku odbędzie się 5. edycja tego wydarzenia. Zaplanowano ją na 21-22 czerwca. "Na niebie będzie można podziwiać zapierające dech w piersiach pokazy odrzutowców i śmigłowców wojskowych polskich i zagranicznych sił powietrznych, popisy solistów i grup akrobacyjnych, samoloty historyczne, szybowce, paralotnie, skoki spadochronowe i wiele, wiele więcej… Tradycyjnie nie zabraknie pokazów wieczorno-nocnych po zachodzie słońca" – informują organizatorzy wydarzenia.

Bieszczadzka Szkoła Rzemiosła Twórcze Bieszczady w Uhercach

Mieści się dawnym budynku miejscowej szkoły, powstałym w 1900 r. Miejsce zorganizowane w formule żywego muzeum, łączącej formułę muzeum z ofertą warsztatową. "To miejsce, w którym przenosimy się w czasie ponad sto lat do zaginionego świata Bieszczadzkiego kresu i doświadczamy kilku rzemiosł związanych z tym okresem" – czytamy.

Festiwal Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie, woj. lubelskie

Festiwal literacki odbywający się w jednym z najbardziej znanych miasteczek Roztocza. "Jego renomę gwarantują autorzy, poeci i pozostali twórcy zapraszani do udziału w FSJP. Publiczność za każdym razem docenia sielskość Festiwalu, jego spokojny bieg i możliwość odpoczynku przy rzece Wieprz oraz jego dostępność i ofertę skierowaną zarówno do dzieci, jak i dorosłych gości. Doceniana jest możliwość bezpośredniego spotkania z uznanymi twórcami, udział w debatach i panelach dyskusyjnych" – czytamy na stronie polska.travel. Tegoroczna, 10. edycja festiwalu zaplanowania jest na 4-10 sierpnia. Na liście tegorocznych uczestników tego wydarzenia znajdziemy takie nazwiska jak Joanna Bator, Inga Iwasiów, Michał Rusinek, Filip Springer czy Szczepan Twardoch.

Festiwal Szekspirowski w Gdańsku

Festiwal Szekspirowski w Gdańsku wyróżnia się swoim międzynarodowym charakterem oraz bogatym programem artystycznym. Wydarzenie odbywa się w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim mieszczącym się w budynku wybudowanym na wzór dawnego teatru elżbietańskiego i cechującym się m.in. otwieranym dachem. Do tej pory festiwal gościł ponad 240 zespołów teatralnych z 40 krajów. Tegoroczna, 28. edycja Festiwalu Szekspirowskiego odbywać się będzie w dniach 25 lipca-4 sierpnia.

Julinek Park, Leszno koło Warszawy

Park rozrywki mieszczący się w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego, na terenie dawnej bazy cyrkowej. Miejsce łączy cyrkową historię z możliwością aktywnego wypoczynku. Rozciąga się na niemal 30 ha terenu, oferuje wiele atrakcji dla całych rodzin, m.in. park linowy, ściankę wspinaczkową, wesołe miasteczko, pokazy akrobatów i artystów cyrkowych, park wodny pod gołym niebem, krainę dmuchańców, pole do minigolfa itd.

Kompleks Tężnia Busko, Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie

Kompleks zlokalizowany na terenie parku zdrojowego w Busku-Zdroju. To jedna z największych i najnowocześniejszych tężni solankowych w Polsce. "Dwa pierścienie z tarniny, oddzielone przejściami przypominającymi labirynt prowadzą na dziedziniec, gdzie znajduje się popularna fontanna mgielna. Na szczycie tężni znajduje się taras z widokiem na uzdrowisko. Solanka spływająca po tarninie wytwarza aerozol, nasycający powietrze wokół cennymi mikroelementami" – czytamy na polska.travel. Przy tężni mieści się dom zdrojowy z pijalnią wód, mini tężnia, wypożyczalnia rowerów itp.

Kraina Górnej Odry, woj. śląskie

Kompleks przyrodniczy obejmujący kilka powiatów i miast na prawach powiatu. Teren ten oferuje wiele aktywności wodnych, niemal tysiąc kilometrów wytyczonych tras rowerowych i niesamowite zabytki. "Obszar ten tworzy szeroką kompozycję aktywności, doskonale zachowanego dziedzictwa kulturowego, obiektów z duszą oraz niesamowitą przyrodą, która pozostawiła w Krainie kilka "cudów" natury, jakimi są Graniczne Meandry Odry, Rezerwat Przyrody "Łężczok" czy Arboretum Bramy Morawskiej" – czytamy.

Legendia, wesołe miasteczko w Parku Śląskim w Chorzowie

Największy tematyczny park rozrywki na Śląsku. Rozciąga się na 26 ha, w otoczeniu zieleni i w sąsiedztwie jeziora, oferuje 40 różnych atrakcji i urządzeń. Wśród nich np. diabelski młyn (Legendia Flower), duże samoloty(Dream Flight Airlines), Diamond River (ześlizg do wody z wysokości 8 i 12 m). "Jednym z hitów jest Bazyliszek – jedyna interaktywna rodzinna atrakcja w Polsce zbudowana na bazie Legendy o Bazyliszku. Kolejną atrakcją wartą uwagi jest Dolina Jagi, wodna rodzinna atrakcja typu rapid river, która zabiera gości na wyprawę rwącym potokiem w "miedzianym" kociołku Baby Jagi by odkryć największe tajemnice Legendii" – czytamy na stronie obiektu.

Marina Gliwice i wodny szlak Kanału Gliwickiego

Przystań turystyczna na Kanale Gliwickim. Znajduje się tu wypożyczalnia łodzi motorowych i kajaków, wyruszają stąd statki pasażerskie Foxtrot i Dziewanna. To tutaj zaczyna się Wodny Szlak Górnej Odry i Kanału Gliwickiego, ukazujący uroki przyrody i natury, ale także zabytki hydrotechniki. Najczęstszym celem wypraw turystów jest pobliska kolonia kormoranów oraz zabytkowe ponad 80-letnie śluzy, których wysokość piętrzenia przekracza 10 m. Na terenie Mariny Gliwice odbywają się również koncerty i festiwale. Jednym z nich jest Industriada, jednodniowy festiwal kultury dziedzictwa poprzemysłowego tej części Europy, wydarzenie promujące Szlak Zabytków Techniki (tegoroczna edycja odbyła się 1 czerwca).

Młyny Rothera, woj. kujawsko-pomorskie

Mieszczący się w Bydgoszczy zabytek architektury przemysłowej z połowy XIX w., który po latach popadania w ruinę został zrewitalizowany przez Miasto Bydgoszcz. Dziś mieści się w nim Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera. Odwiedzenie tego miejsca to okazja do podziwiania industrialnej architektury, z tamtejszego punktu widokowego można też podziwiać panoramę okolicy. W Młynach Rothera odbywają się też różnego rodzaju wystawy, koncerty, wykłady, warsztaty i pokazy naukowe. Młyny Rothera mieszczą się na Wyspie Młyńskiej – zielonej, otoczonej wodą enklawie w sercu miasta. Do budynków przylega taras z fontanną – miejsce spacerów i relaksu.