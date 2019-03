Wizz Air to największy przewoźnik na katowickim lotnisku - na stałe bazuje tam osiem samolotów firmy. Przed tegorocznym sezonem letnim zapowiadał loty w tym roku na 42 trasach do 19 krajów i zaoferowanie w swoich samolotach 2,3 mln miejsc.

Jak wynika z czwartkowej informacji Wizz Aira, jego samoloty zaczną latać do Santander nad Zatoką Biskajską 15 czerwca br. dwa razy w tygodniu – we wtorki i soboty. Połączenia do Ålesund w zachodniej Norwegii od 16 września br. będą wykonywane w poniedziałki i piątki.

W czwartek biuro prasowe Katowice Airport uściśliło, że trasa do Santander będzie miała charakter sezonowy - będzie obsługiwana do 14 września br. Z kolei połączenie do Ålesund ma być całoroczne.

Jedno z ostatnich nowych połączeń z Katowic Wizz Air ogłosił 18 lutego br. Sezonowe loty na hiszpańskie lotnisko Castellón, ok. 70 km na północ od Walencji, będą wykonywane od 17 czerwca do 13 września - w poniedziałki i piątki. 25 kwietnia wystartuje sezonowe połączenie na Fuerteventurę - obsługiwane w każdy czwartek do 24 października br.

Nowe, letnie trasy potwierdzają ogromny potencjał pyrzowickiego lotniska na kierunkach typowo wakacyjnych - ocenił, cytowany przez służby prasowe lotniska, prezes jego zarządcy Artur Tomasik. Od lat Wizz Air go dostrzega i wykorzystuje, odpowiadając na duże zainteresowanie potencjalnych podróżnych. W szczycie tegorocznego rozkładu letniego przewoźnik będzie oferował z Katowice Airport 41 tras do 18 państw - dodał.

W ub. roku węgierski Wizz Air na trasach z i do Katowic przewiózł 2,247 mln osób, a rok wcześniej było to 1,954 pasażerów. W tym roku zapowiedział zaoferowanie w samolotach do i z Katowice Airport 2,3 mln miejsc.

W katowickiej bazie przewoźnik zatrudnia bezpośrednio 300 osób, a jego działalność ma przekładać się na 1,7 tys. kolejnych miejsc pracy. Od 2004 r., gdy Wizz Air zaczął tam działalność, przewiózł z i do Katowic blisko 20 mln pasażerów.

Na wszystkich trasach z i do polskich lotnisk linia przewiozła w ub. roku 9,265 mln osób. Rok wcześniej było to 8,117 mln osób, a w 2016 r. - 6,942 mln osób. W tym roku oferuje na polskich trasach łącznie 10,9 mln miejsc.

W 2018 r. na wszystkich europejskich trasach Wizz Air przewiózł 34 mln pasażerów, utrzymując tempo wzrostu z poprzednich lat na poziomie 20 proc. Ogółem linia operuje na ponad 600 trasach, obsługując 108 maszynami typu Airbus A320 i A321 145 lotnisk w 44 krajach. Wykonuje ok. 190 tys. rejsów rocznie. Dysponuje 26 bazami w 14 krajach. Jedną z nich stanie się od 1 maja br. Kraków (po Katowicach, Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu), gdzie będą stacjonowały dwie maszyny. Przewoźnik uruchomi 12 tras ze stolicy Małopolski do dziewięciu krajów. Wcześniej, z końcem marca, zlikwidowana zostanie baza Wizz Air w Poznaniu.

W Krakowie pojawią się nowe samoloty Airbus A321 Neo, z oszczędnymi silnikami, na które Wizz Air wymienia obecnie swoją flotę (jeden taki samolot trafić ma również w tym roku do Gdańska). Wymiana wszystkich maszyn na ten model w polskich bazach ma zakończyć się w 2020 r.

Katowice należą do największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2018 r. z jego siatki połączeń skorzystało 4,84 mln podróżnych. Lotnisko jest krajowym liderem w przewozach czarterowych i regionalnym w transporcie cargo. Według szacunków w tym roku obsłużonych będzie tam ponad 5 mln pasażerów. Siatka wszystkich połączeń w szczycie sezonu obejmie ponad 130 tras.