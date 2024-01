Największy statek wycieczkowy wypływa w rejs

Największym na świecie statek wycieczkowyIcon of the Seas w niedzielę rano 28 stycznia 2024 roku wyruszył w dziewiczy rejs. Wydarzenie to było zapowiadane od dawna. Icon of the Seas to statek wycieczkowy należący do RoyalCaribbean, jednej z najnowocześniejszych kompanii morskich na świecie.

Statek Icon of the Seas czyli ”Ikona Mórz” wypłynął z Miami na Florydzie, dokąd też powróci na koniec kursu. Podczas tygodniowego rejsu uczestnicy odwiedzą Meksyk i Bahamy, a rejs odbywać się będzie po Morzu Karaibskim.

Reklama

Icon of the Seas: Ile kosztuje rejs?

Średnia cena za siedmiodniowy rejs w lutym 2024 w tak zwanym ”apartamencie królewskim” to około 9,5 tys. dolarów. Są również w ofercie tańsze opcje - mieszczące się w zakresie od 3 do 6 tys. dolarów. Znacznie drożej jest natomiast w maju, gdy za rejs trzeba zapłacić ponad 20 tys. dolarów. Do wszystkich kwot trzeba doliczyć jeszcze podatki, opłaty i koszty portowe. Na ten rok zaplanowano kilkanaście rejsów.

Reklama

Icon of the Seas. Co jest na jego pokładzie?

”Ikona Mórz” to największy statek wycieczkowy na świecie. Statek jest ogromny - ma 20 pokładów, z tego 18 dostępnych dla gości. Zmieści się na nim 2350 osób z załogi oraz 5610 gości. Na statku jest 2805 kabin. Długość statku to 365 metrów, a szerokość - 65 metrów.

Na pokładzie Icon of the Seas znajduje się ogromny park wodny z 6 dużymi zjeżdżalniami wodnymi oraz 7 basenami, z których można korzystać podczas rejsu. Każdy basen ma swój własny unikalny klimat.

Na Icon of the Seas znajdują się m.in. "dzielnice" takie jak: Royal Promenade, Chill Island, Thrill Island, Surfside czy Hideaway. Do dyspozycji są także atrakcje np.: bar w basenie, salon gier czy ściana wspinaczkowa. Można podziwiać łyżwiarzy światowej klasy pokazujących swoje umiejętności w Absolute Zero, a także oryginalne pokazy łączące wysokie skoki i powietrzne akrobacje w AquaTheater.

Icon of the Seas a ekolodzy

Zastrzeżenia do statku mają ekolodzy. ”Ikona Mórz” jest zasilana LNG - czyli skroplonym gazem ziemnym - który spala się znacznie czyściej niż tradycyjne paliwo żeglugowe. Jednak podczas tego procesu wytwarzana jest większa ilość metanu. LNG jako paliwo żeglugowe powoduje wzrost emisji gazów cieplarnianych o ponad 120 proc. więcej niż morski olej napędowy. Ponadto metan jako gaz cieplarniany jest znacznie bardziej niekorzystny dla środowiska niż dwutlenek węgla.

Royal Caribbean podaje natomiast konkretne dane dotyczące nowoczesnego pozyskiwania energii. Firma podaje, że ten nowoczesny statek jest o 24 proc. bardziej wydajny pod kątem emisji dwutlenku węgla niż wymaga tego Międzynarodowa Organizacja Morska (z j. ang. IMO). LNG emituje również mniej gazów cieplarnianych niż olej napędowy używany tradycyjnie w żegludze. Poza tym nowoczesne silniki do statków wycieczkowych emitują o 90 proc. mniej metanu niż jeszcze 20-30 lat temu.