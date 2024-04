W komunikacie ministerstwa podano, że powodem, dla którego wydano takie ostrzeżenie, jest "możliwość eskalacji na linii Iran-Izrael".

Napięta sytuacja w Iranie

Zaognia się do niewyobrażalnych rozmiarów sytuacja na Bliskim Wschodzie. W piątek nad ranem w mieście Isfahan na terenie Iranu doszło do kilku wybuchów. Najprawdopodobniej był to atak odwetowy ze strony Izraela.

Do zdarzenia doszło w kilka dni po tym, jak Teheran dokonał ataku na Izrael przy użyciu 300 pocisków i dronów.

"Nikt nie jest do końca zadowolony z sytuacji na Bliskim Wschodzie — giną ludzie, spadają rakiety. Ale jakiś rodzaj status quo udaje się utrzymać" - mówił w rozmowie z Dziennik.pl dr Karol Szulc, politolog z Uniwersytetu Wrocławskiego.

MSZ odradza podróże do Iranu

W związku z możliwością eskalacji konfliktu na linii Iran-Izrael oraz wystąpienia działań zbrojnych MSZ odradza wszelkie podróże do Iranu.

"Obywatele polscy, którzy przebywają w Iranie, powinni natychmiast opuścić jego terytorium" – napisano w komunikacie polskiej dyplomacji.

Na oficjalnej stronie MSZ można znaleźć porady dla tych, którzy przebywają jeszcze na terytorium Iranu lub — mimo ostrzeżeń — zamierzają tam jednak polecieć. Resort radzi przede wszystkim, by zarejestrować się w systemie Odyseusz i na bieżąco śledzić informacje na stronach internetowych MSZ i polskich placówek zagranicznych.

Jak się zabezpieczyć?

Wybierając się w tak niebezpieczną podróż, należy pamiętać o przygotowaniu dokumentów i gotówki. Powinniśmy także zadbać o pełne naładowanie telefonów i przygotować prowiant na drogę, biorąc pod uwagę możliwość wystąpienia opóźnień w podróży.

Koniecznie zapiszmy najważniejsze kontakty, zarówno do najbliższych, jak i numery telefonów alarmowych na miejscu przeznaczenia oraz do polskich placówki na danym terytorium.

Podróżujący samochodem powinni w miarę możliwości uzupełniać zapasy paliwa na trasie.