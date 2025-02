Wakacyjny raj wprowadza limity. Nowe zasady dla lokali w Alicante

Alicante to jeden z najpopularniejszych kurortów turystycznych Hiszpanii. Miasto co roku przyciąga tysiące turystów, w tym wielu Polaków, którzy cenią sobie wakacyjny klimat, rajskie plaże, śródziemnomorską kuchnię oraz ofertę rozrywkową. Niestety imprezy z udziałem turystów dają się we znaki mieszkańcom Alicante. Ci narzekają na hałas w godzinach nocnych oraz przeciążenie lokalnej infrastruktury, co znacznie pogarsza ich jakość życia.

Władze miasta podjęły radykalne kroki, by ograniczyć liczbę lokali rozrywkowych oraz wprowadzić konkretne godzin ich działalności. Zgodnie z nowymi regulacjami trudniej będzie otworzyć lokal w Alicante, a już istniejące biznesy mają funkcjonować w ściśle określonych godzinach. Tymczasowo wstrzymano wydawanie licencji na otwieranie nowych lokali w centrum miasta.

Zmiany weszły w życie od stycznia 2025. Według nowych zasad lokale gastronomiczne i bary od niedzieli do czwartku mogą być otwarte do 0:30. W piątki i soboty do 1:00. Kluby taneczne od niedzieli do czwartku mogą działać do 1:00. W piątki i soboty do godziny 3:00. Do nowych przepisów muszą dostosować się również sklepy całodobowe, co ma na celu ograniczenie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych.

Hiszpania walczy z masową turystyką

Alicante to kolejne miasto w Hiszpanii, które wprowadza regulacje, mające na celu ograniczenia dla turystów. Mieszkańcy najbardziej turystycznych regionów tego kraju od dawna narzekają na nadmiar odwiedzających, szczególnie w szczycie sezonu. Hiszpanie wyliczają negatywne skutki masowej turystyki, wymieniając m.in. wysokie ceny zakupu i najmu nieruchomości, wysokie ceny żywności i usług, przeciążenie infrastruktury, tłok, hałas i nadmierną eksploatację środowiska naturalnego.

Przed Alicante, regulacje m.in. w kwestii najmu krótkoterminowego, sprzedaży alkoholu, wprowadzono w Barcelonie i na Balearach. W 2024 roku Hiszpanię odwiedziło 94 milionów zagranicznych turystów - przekazał hiszpański resort turystyki. To 10 proc. więcej niż w poprzednim roku. Najchętniej odwiedzanymi regionami Hiszpanii są: Katalonia, Walencja, Andaluzja, Madryt, Baleary i Wyspy Kanaryjskie. To właśnie te miejsca wybiera 90 proc. turystów podróżujących do Hiszpanii.